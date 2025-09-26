Séance Cinéma et Animation Sénior Château-Renard

Séance Cinéma et Animation Sénior Château-Renard vendredi 26 septembre 2025.

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : – –

Début : 2025-09-26 14:00:00
fin : 2025-09-26

2025-09-26

Projection du film “FILS DE”, comédie de Carlos Abascal Peiró avec Jean Chevalier, François Cluzet et Karin Viard, suivie d’une animation à destination des aînés.
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98  levox@levox.fr

