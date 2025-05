Séance cinéma et échange « Dastum, la maison des sources » – Cinéma Le Vendelais Châtillon-en-Vendelais, 15 mai 2025 20:30, Châtillon-en-Vendelais.

Ille-et-Vilaine

Séance cinéma et échange « Dastum, la maison des sources » Cinéma Le Vendelais 1 Place de l’Église Châtillon-en-Vendelais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-15 20:30:00

fin : 2025-05-15

Date(s) :

2025-05-15

Le Cinéma Le Vendelais vous propose une séance cinéma et échange autour du film documentaire « Dastum, la maison des sources ».

Avec la présence de 2 représentants de la Maison des Sources et Nicolas Rozé de la Bouèze.

La vitalité de la culture traditionnelle bretonne doit beaucoup à l’invention du magnétophone qui a permis de recueillir les paroles, les musiques et les chants d’un monde qui allait disparaître. Aujourd’hui, des centaines de milliers d’enregistrements sont accessibles en ligne, gratuitement. Interrogeant le sens d’un tel héritage, le film raconte la création, en 1972, de Dastum, gardien des archives sonores et l’extraordinaire aventure collective menée autour de leur transmission et diffusion. Bien loin des clichés nostalgiques, une nouvelle génération se passionne aujourd’hui pour l’écoute de ces sons et de ces voix, s’en imprègne pour continuer à faire vivre ce patrimoine à son tour. Elle invite à considérer l’immense répertoire des musiques trad’ comme un trésor à l’avenir très prometteur. Magnifique hommage, diffuseur de sens, ce documentaire est un petit bijou !

Le jeudi 15 mai 2025 à 20h30 au Cinéma Le Vendelais, à Châtillon-en-Vendelais. .

Cinéma Le Vendelais 1 Place de l’Église

Châtillon-en-Vendelais 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Séance cinéma et échange « Dastum, la maison des sources » Châtillon-en-Vendelais a été mis à jour le 2025-05-09 par OT VITRE