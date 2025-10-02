Séance cinéma « Fils de », Film réalisé par Carlos Abascal Peiró Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église

Séance cinéma « Fils de », Film réalisé par Carlos Abascal Peiró Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église jeudi 2 octobre 2025.

Début : 2025-10-02 20:30:00

fin : 2025-10-02 22:30:00

2025-10-02

Rendez-vous jeudi 2 octobre à 20h30 à la halle 901 à Saint-Pierre-Eglise pour la diffusion du film « Fils de » film réalisé par Carlos Abascal Peiró avec Jean Chevalier, François Cluzet, Karin Viard, Alex Lutz…

Une semaine après la présidentielle, la France cherche toujours son Premier Ministre. Nino, jeune attaché parlementaire ambitieux, est missionné pour convaincre son père, Lionel Perrin d’accepter le poste. Mais cet éternel perdant a coupé les ponts avec la politique…et son fils. Nino se retrouve embarqué dans une course effrénée où tous les coups sont permis. Il a 24h pour sauver sa carrière, son couple et si possible l’avenir de la France !

Aucune réservations possible. Achat uniquement sur place.

Ouverture des portes à 20h. .

Place de l’Abbé de Saint-Pierre La halle 901 Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 2 33 54 33 09 mairie@saint-pierre-eglise.fr

