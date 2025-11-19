Séance cinéma franco-allemande en avant-première L’étage secret… Bad gastein place de la Victoire Yssingeaux
Séance cinéma franco-allemande en avant-première L’étage secret… Bad gastein place de la Victoire Yssingeaux mercredi 19 novembre 2025.
Séance cinéma franco-allemande en avant-première L’étage secret… Bad gastein
place de la Victoire Ciné-Grenette Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 20:30:00
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
Dans le cadre de la semaine allemande, le comité de jumelage Yssingeaux Ebersberg s’associe au Ciné-Grenette pour vous proposer une séance cinéma VOSTFR en avant première.
.
place de la Victoire Ciné-Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 19
English :
As part of German Week, the Yssingeaux Ebersberg Twinning Committee is teaming up with Ciné-Grenette to bring you a preview of a VOSTFR film screening.
German :
Im Rahmen der Deutschen Woche bietet das Partnerschaftskomitee Yssingeaux Ebersberg in Zusammenarbeit mit dem Ciné-Grenette eine VOSTFR-Kinovorstellung als Vorpremiere an.
Italiano :
Nell’ambito della Settimana tedesca, il Comitato di gemellaggio Yssingeaux Ebersberg unisce le forze con Ciné-Grenette per offrirvi un’anteprima della proiezione di un film VOSTFR.
Espanol :
En el marco de la Semana Alemana, el Comité de Hermanamiento Yssingeaux Ebersberg se une a Ciné-Grenette para ofrecerle un preestreno de una película VOSTFR.
L’événement Séance cinéma franco-allemande en avant-première L’étage secret… Bad gastein Yssingeaux a été mis à jour le 2025-11-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire