Séance cinéma Gourou Pantographe Venarey-les-Laumes

Séance cinéma Gourou

Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 19:30:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

.

Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 89 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Séance cinéma Gourou

L’événement Séance cinéma Gourou Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*