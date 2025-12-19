Séance cinéma La femme de ménage Pantographe Venarey-les-Laumes
Séance cinéma La femme de ménage Pantographe Venarey-les-Laumes mardi 27 janvier 2026.
Séance cinéma La femme de ménage
Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27 19:30:00
fin : 2026-01-27
Date(s) :
2026-01-27
.
Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 89 13 alesia.tourisme@otcc-alesia-seine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Séance cinéma La femme de ménage
L’événement Séance cinéma La femme de ménage Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*