Salle de La Chevalerie Place de la Chevalerie Saint-Amour Jura

Début : 2025-09-10 17:30:00

fin : 2025-09-10

2025-09-10

De Dean DeBlois

Avec Mason Thames, Gerard Butler

Action, aventure USA 2h05

À partir de 6 ans

Sur la rude île de Berk, où les Vikings et les dragons sont des ennemis jurés depuis des générations, Harold se

distingue. Fils inventif, mais négligé du chef Stoïck la brute, Harold défie des siècles de tradition en se liant d’amitié

avec le dragon Krokmou, une Furie Nocturne. .

Salle de La Chevalerie Place de la Chevalerie Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 02 00 accueil@saintamour39.fr

