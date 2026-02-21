Séance cinéma La Nièvre du Samedi Soir Film de Alexis Chevalier Salle des fêtes Entrains-sur-Nohain
Séance cinéma La Nièvre du Samedi Soir Film de Alexis Chevalier Salle des fêtes Entrains-sur-Nohain samedi 21 février 2026.
Séance cinéma La Nièvre du Samedi Soir Film de Alexis Chevalier
Salle des fêtes Place du marché Entrains-sur-Nohain Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 18:00:00
fin : 2026-02-21 19:15:00
Date(s) :
2026-02-21
Séance cinéma La Nièvre du Samedi Soir Film de Alexis Chevalier L’équipe du film vous invite en toute convivialité à venir visionner son long-métrage tourné à Entrains. .
Salle des fêtes Place du marché Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 22 06 mairie-entrains-sur-nohain@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Séance cinéma La Nièvre du Samedi Soir Film de Alexis Chevalier
L’événement Séance cinéma La Nièvre du Samedi Soir Film de Alexis Chevalier Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Clamecy Haut Nivernais