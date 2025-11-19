Séance cinéma LES CROQUANTES au cinéma de Trun Argentan
Début : 2025-11-19 20:00:00
fin : 2025-11-19 21:30:00
2025-11-19
GRATUIT
Les croquantes réalisé par Tesslye Lopez et Isabelle Mandin
60mn 2022
Ciné-débat projection du documentaire Les Croquantes en présence de Christian Malon, photographe du monde agricole et de jeunes agricultrices de notre terroir.
En partenariat avec le CLAP de TRUN
Le film
Lors des réunions mensuelles avec Emilie, l’animatrice du Groupe Femmes, les agricultrices se découvrent. Elles apprennent de leurs différences, se forment et débattent. Elles puisent de la force dans leurs expériences communes. Ensemble, elles vont explorer de nouveaux champs des possibles, oser dire et questionner un modèle agricole qui peine à leur laisser une place qui leur convient. Ces croquantes des temps modernes vont joyeusement se saisir de leurs histoires pour créer de nouvelles solidarités et ouvrir les imaginaires. .
cinéma Argentan 61160 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@argentan-intercom.fr
