Séance cinéma Les enfants vont bien à Fors Salle L’Aparté Fors

Séance cinéma Les enfants vont bien à Fors

Salle L’Aparté 22 Rue de la Mairie Fors Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Ce jeudi 12 mars, le film de Nathan Ambrosioni Les enfants vont bien sera diffusé à la salle L’Aparté de Fors.

L’ouverture des portes se fera à 20h15 pour vous accueillir.

Sans réservation

Résumé AlloCiné Un soir d’été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre sidérée le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsqu’à la gendarmerie Jeanne comprend qu’aucune procédure de recherche ne pourra être engagée Suzanne a fait le choix insensé de disparaître… .

Salle L’Aparté 22 Rue de la Mairie Fors 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine sep.fors79@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Séance cinéma Les enfants vont bien à Fors

L’événement Séance cinéma Les enfants vont bien à Fors Fors a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Niort Marais Poitevin