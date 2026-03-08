Séance cinéma Les enfants vont bien à Fors Salle L’Aparté Fors
Salle L’Aparté 22 Rue de la Mairie Fors Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12
2026-03-12
Ce jeudi 12 mars, le film de Nathan Ambrosioni Les enfants vont bien sera diffusé à la salle L’Aparté de Fors.
L’ouverture des portes se fera à 20h15 pour vous accueillir.
Sans réservation
Résumé AlloCiné Un soir d’été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre sidérée le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsqu’à la gendarmerie Jeanne comprend qu’aucune procédure de recherche ne pourra être engagée Suzanne a fait le choix insensé de disparaître… .
Salle L’Aparté 22 Rue de la Mairie Fors 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine sep.fors79@gmail.com
