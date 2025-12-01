Séance cinéma Mission père noël Saint-Jean-d’Angély

Séance cinéma Mission père noël

1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2025-12-27 16:00:00
fin : 2025-12-27 18:00:00

2025-12-27

Timo, un petit elfe, va accomplir son rêve fabriquer des cadeaux dans l’atelier du père Noël.
