Séance Cinéma Bibliothèque municipale Espace Manson Mollégès

Séance Cinéma

Mardi 12 août 2025 à partir de 14h30.

Mardi 26 août 2025 à partir de 14h30. Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès Bouches-du-Rhône

Séance Cinéma pour les enfants à la Bibliothèque de Mollégès.

La bibliothèque invite les enfants (à partir de 5 ans) et leurs parents à une séances cinéma.



Places limitées. Inscriptions obligatoires. .

Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 10 16 bibliotheque@molleges.fr

English :

Film show for children at the Mollégès Library.

German :

Filmvorführung für Kinder in der Bibliothek von Mollégès.

Italiano :

Proiezione di film per bambini presso la Biblioteca di Mollégès.

Espanol :

Proyección de películas para niños en la Biblioteca de Mollégès.

