Séance cinéma Espace Culturel Maurice Brès Mollégès

Séance cinéma

Mardi 31 mars 2026. Espace Culturel Maurice Brès 261 Avenue du Comtat Mollégès Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Venez assister à deux séances de cinéma au Centre Socio-Culturel de Mollégès.

Séances organisées par la municipalité grâce à l’association Ciné 83.



Une séance réservée pour les enfants et une séance pour les adultes.

La municipalité de Mollégès propose une double séance ciné à l’Espace Culturel Maurice Brès



Au programme

– 18h Chers parents , un film réalisé par Emmanuel Patron.

Synopsis

Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque, affolée, craignant le pire. En réalité, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le jackpot. Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime.



– 20h30 La maison des femmes , film réalisé par Mélisa Godet.

Synopsis

À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues accueillent, soutiennent, redonnent confiance. Ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable. .

Espace Culturel Maurice Brès 261 Avenue du Comtat Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 24 72 86

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English :

Attend two film screenings at the Centre Socio-Culturel de Mollégès.

Sessions organized by the municipality thanks to the Ciné 83 association.



One for children and one for adults.

L’événement Séance cinéma Mollégès a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence