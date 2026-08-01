Séance Cinéma Bibliothèque municipale Espace Manson Mollégès
mardi 11 août 2026 · Bibliothèque municipale Espace Manson · Mollégès
Informations pratiques
Mollégès
Séance Cinéma
Mardi 11 août 2026 à partir de 14h30. Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès Bouches-du-Rhône
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Séance cinéma pour les enfants à la Bibliothèque de Mollégès.Enfants
Séance Cinéma pour les enfants à la Bibliothèque de Mollégès.
La municipalité de Mollégès propose une nouvelle séance ciné de plein air à l’Espace Manson.
21h30 Vaiana, la légende du bout du monde avec Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, Rena Owen…
Places limitées. Inscriptions obligatoires. .
Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 10 16 bibliotheque@molleges.fr
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English :
Film show for children at the Mollégès Library.
L’événement Séance Cinéma Mollégès a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence