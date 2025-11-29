Séance Cinéma Nanton Avignon Rue Saint Hubert Nanton

Séance Cinéma Nanton Avignon

Rue Saint Hubert Foyer Rural Nanton Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 18:30:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Projection du film Avignon à la salle du foyer rural de Nanton le Dimanche 11 janvier à 18h30.

Synopsis Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d’Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y recroise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme. Profitant d’un quiproquo pour se rapprocher d’elle, Stéphane s’enfonce dans un mensonge qu’il va devoir faire durer le temps du festival…mais qui va très vite le dépasser ! .

Rue Saint Hubert Foyer Rural Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 29 35 01

English : Séance Cinéma Nanton Avignon

L’événement Séance Cinéma Nanton Avignon Nanton a été mis à jour le 2025-11-29 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne