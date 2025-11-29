Séance Cinéma Nanton L’étranger Rue Saint Hubert Nanton
Séance Cinéma Nanton L’étranger Rue Saint Hubert Nanton dimanche 8 mars 2026.
Séance Cinéma Nanton L’étranger
Rue Saint Hubert Foyer Rural Nanton Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 18:30:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Projection du film L’étranger à la salle du foyer rural de Nanton le Dimanche 8 mars à 18h30.
Synopsis Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d’une trentaine d’années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès vient perturber son quotidien en l’entraînant dans des histoires louches jusqu’à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb…
Adaptation de L’Étranger d’Albert Camus. .
Rue Saint Hubert Foyer Rural Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 29 35 01
English : Séance Cinéma Nanton L’étranger
L’événement Séance Cinéma Nanton L’étranger Nanton a été mis à jour le 2025-11-29 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne