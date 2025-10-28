Séance cinéma Spécial Halloween Beuzeville

Séance cinéma Spécial Halloween

72 Rue de la Libération Beuzeville Eure

Début : 2025-10-28 15:00:00

2025-10-28

Mon grand ciné

Quoi de mieux qu’une séance de cinéma pour plonger dans l’ambiance d’Halloween ? L’équipe de la Cidrerie sélectionnera un film familial pour un moment convivial à partager !

Tarif unique 5€ sur réservation auprès de l’Office de tourisme (02 32 57 72 10) ou via notre site de billetterie. .

+33 2 32 57 72 10

English : Séance cinéma Spécial Halloween

German :

Mein großes Kino

Italiano :

Il mio grande cinema

Espanol :

Mi gran cine

