Séance cinéma Spécial Halloween Beuzeville mardi 28 octobre 2025.
Séance cinéma Spécial Halloween
Mon grand ciné
Quoi de mieux qu’une séance de cinéma pour plonger dans l’ambiance d’Halloween ? L’équipe de la Cidrerie sélectionnera un film familial pour un moment convivial à partager !
Tarif unique 5€ sur réservation auprès de l’Office de tourisme (02 32 57 72 10) ou via notre site de billetterie. .
72 Rue de la Libération Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10
English : Séance cinéma Spécial Halloween
Mon grand ciné
German :
Mein großes Kino
Italiano :
Il mio grande cinema
Espanol :
Mi gran cine
