SÉANCE CINÉMA SURPRISE Ganges

Plan de l’Ormeau Ganges Hérault

Cette séance de cinéma va vous régaler, soit vous aurez déjà vu le fi lm et alors vous apprécierez une seconde séance car on ne

s’en lasse pas, soit ce sera une très belle découverte. Dès 7 ans, Buvette et gourmandises La Bougeotte. Sur réservation.

Nous vous donnons 1 indice

Un des personnages se présente ainsi Avec son joli museau et sa tête qui semble sourire, peu farouche, on peut le voir dans toute l’Amérique centrale, plus particulièrement au

Panama et au Costa Rica. Il n’est pas de nature paresseuse, il est juste lent, très très lent ! . .

Plan de l’Ormeau Ganges 34190 Hérault Occitanie

English :

Either you’ve already seen the film and will enjoy a second viewing, because it’s a film you never get bored of, or you’ll discover it for the first time

or it will be a wonderful discovery. Ages 7 and up, La Bougeotte snack bar and delicacies. Reservations required.

German :

Diese Filmvorführung wird Sie begeistern, denn entweder haben Sie den Film schon einmal gesehen und dann werden Sie eine zweite Vorstellung genießen, denn man kann nicht

oder es wird eine sehr schöne Entdeckung sein. Ab 7 Jahren, Getränke und Leckereien La Bougeotte. Auf Reservierung.

Italiano :

O avete già visto il film e ne apprezzerete una seconda visione, perché non vi stanca mai, oppure sarà una meravigliosa scoperta

oppure sarà una meravigliosa scoperta. A partire dai 7 anni, snack bar e prelibatezze La Bougeotte. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

O bien ya habrá visto la película y disfrutará de un segundo visionado, porque nunca se cansa de ella, o bien será un maravilloso descubrimiento

o será un maravilloso descubrimiento. A partir de 7 años, snack bar y delicatessen La Bougeotte. Reserva obligatoria.

