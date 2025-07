Séance cinéma D29 Verquières

Séance cinéma D29 Verquières vendredi 1 août 2025.

Séance cinéma

Vendredi 1er août 2025 à partir de 21h30. D29 Cour de l’école Regain Verquières Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-08-01

Tous les 1ers vendredis de chaque mois, en soirée, l’association de cinéma itinérant « la Strada » projette un film, dans la salle polyvalente.

Votre prochaine séance de cinéma avec La Strada :



21h30 Projection du film « Bergers » de Sophie Deraspe.

Projection en plein air dans la cour de l’école Regain.

Repas partagé àpartir de 19h30.



Synopsis

Aspirant écrivain, Mathyas troque sa vie montréalaise de jeune publicitaire pour celle de berger en Provence. Le chemin vers la quiétude pastorale tant désirée est toutefois jonché de durs labeurs. .

D29 Cour de l’école Regain Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 63 29 52 43

English :

Every first Friday of the month, in the evening, the association of travelling cinema « La Strada » projects a film in the multipurpose room.

German :

Jeden ersten Freitag im Monat zeigt der Wanderkinoverein « La Strada » abends einen Film in der Mehrzweckhalle.

Italiano :

Ogni primo venerdì del mese, la sera, l’associazione cinematografica itinerante « La Strada » proietta un film nella sala polivalente.

Espanol :

Cada primer viernes de mes, por la noche, la asociación de cine itinerante « La Strada » proyecta una película en la sala polivalente.

L’événement Séance cinéma Verquières a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence