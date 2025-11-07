Séance cinéma D29 Verquières

Séance cinéma D29 Verquières vendredi 7 novembre 2025.

Séance cinéma

Vendredi 7 novembre 2025 à partir de 20h30. D29 156 Route de Saint-Andiol Verquières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Tous les 1ers vendredis de chaque mois, en soirée, l’association de cinéma itinérant la Strada projette un film, dans la salle polyvalente.

Votre prochaine séance de cinéma avec La Strada



20h30 Projection du film Adieu Jean-Pat de Cecilia Rouaud.



Synopsis

À 35 ans, Etienne n’a toujours pas pardonné à son copain Jean-Pat, qui lui a mené la vie dure pendant toute son enfance. Quand il apprend le décès de ce dernier, on ne peut pas dire qu’Etienne soit vraiment dévasté. Pourtant, il va se retrouver malgré lui à organiser l’enterrement de son pire ennemi. Une chose est sûre Jean-Pat n’a pas fini de lui pourrir la vie. .

D29 156 Route de Saint-Andiol Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 63 29 52 43

English :

Every first Friday of the month, in the evening, the association of travelling cinema La Strada projects a film in the multipurpose room.

German :

Jeden ersten Freitag im Monat zeigt der Wanderkinoverein La Strada abends einen Film in der Mehrzweckhalle.

Italiano :

Ogni primo venerdì del mese, la sera, l’associazione cinematografica itinerante La Strada proietta un film nella sala polivalente.

Espanol :

Cada primer viernes de mes, por la noche, la asociación de cine itinerante La Strada proyecta una película en la sala polivalente.

L’événement Séance cinéma Verquières a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence