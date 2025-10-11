Séance collective de médiation animale Médiathèque Emile Gaboriau Saujon

Séance collective de médiation animale Médiathèque Emile Gaboriau Saujon samedi 11 octobre 2025.

Séance collective de médiation animale

Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon Charente-Maritime

Début : 2025-10-11 16:30:00

fin : 2025-10-11 17:15:00

2025-10-11

Atelier ludique sur les relations Homme Animal

Séance collective de médiation animale, en présence des animaux médiateurs lapins et cochons d’inde.

Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 94 71 mediatheque@saujon.fr

English :

Playful workshop on human-animal relations

Group animal mediation session, in the presence of rabbits and guinea pigs.

German :

Spielerischer Workshop über die Beziehungen zwischen Mensch und Tier

Gemeinsame Sitzung zur Tiervermittlung, in Anwesenheit der Vermittlungstiere Kaninchen und Meerschweinchen.

Italiano :

Laboratorio ludico sulla relazione uomo-animale

Sessione di mediazione animale di gruppo, in presenza di conigli e porcellini d’India.

Espanol :

Taller lúdico sobre las relaciones entre humanos y animales

Sesión de mediación animal en grupo, en presencia de conejos y cobayas.

L’événement Séance collective de médiation animale Saujon a été mis à jour le 2025-08-26 par Mairie de Saujon