Séance collective LaHoChi ODDAS salle 2 Fontenay-le-Comte

ODDAS salle 2 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-12-11 19:00:00

fin : 2025-12-11 21:00:00

2025-12-11

Le soin LaHoChi est une technique énergétique, et vibratoire de guérison de très haute fréquence sur tous les plans.

Munissez vous d’un tapis, d’un coussin, ainsi que d’un plaid pour être à l’aise lors du soin, de chaussettes pour ne pas avoir froid aux pieds et d’une gourde.

Cette pratique s’applique particulièrement lorsqu’il y a un traumatisme dans le corps, une variété de problèmes de santé physique et émotionnelle, y compris la douleur, l’anxiété, l’insomnie, la dépression, le stress et plus encore. Elle aide aussi le système immunitaire dans son travail d’autoguérison.

Tout le monde peut recevoir un soin LaHoChi, de bébé à adultes. Cependant, il n’est pas recommandé pour les personnes ayant un stimulateur cardiaque ou d’autres dispositifs électroniques médicaux implantés, en raison de sa capacité à influencer les champs électromagnétiques.

Le soin LaHochi peut compléter les traitements médicaux traditionnels.

Il se déroulera sur 2h.

Les effets de ce soin sont

Une amélioration de l’immunité ;

Un corps plus émotionnellement stable ;

Une meilleure circulation sanguine ;

Un meilleur sommeil ;

Le soulagement de la douleur et l’anxiété ;

La diminution du stress et de la dépression.

Manuela RIBREAU est thérapeute holistique et énergéticienne sur Fontenay-Le-Comte.

Pour en savoir plus, voici le lien vers son site internet https://www.reikisante.fr/manuela-ribreau-therapeute-energeticienne-fontenay-le-comte-85200

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS Contacter Manuela RIBREAU au 07-69-88-98-08

ADHÉSION À L’ASSOCIATION IMMERGENCE OBLIGATOIRE

PREMIERE ADHESION:

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/nouvelle-adhesion-membre-actif-participant-2025 ou au 0687561049 (Franck)

RENOUVELLEMENT de 2024

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/renouvellement-adhesion-membre-actif-participant-2025

Votre adhésion va vous permettre de pouvoir découvrir, pratiquer de nouvelles techniques, ou sujets. Ainsi qu’à bénéficier de l’assurance contractée par Immergence au profit de ses adhérents. Et bien sûr, c’est aussi un engagement participatif à la gestion de notre association.

En vous inscrivant à cet atelier, vous décidez de prendre en main votre mieux-être, et profiter d’un soin collectif pour recevoir de l’énergie pour aider votre corps déjà rempli de votre énergie.

Après l’atelier, vous repartez chez vous détendu(e) et serein(e) .

English :

The LaHoChi treatment is a high-frequency energetic and vibratory healing technique on all levels.

Bring a mat, a cushion and a plaid to feel comfortable during the treatment, socks to keep your feet warm and a water bottle.

