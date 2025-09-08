Séance collective sophrologie Rue des rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux
Rue des rochats Dojo Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-09-08 14:00:00
fin : 2025-11-03 15:15:00
2025-09-08 2025-09-22 2025-10-06 2025-10-20 2025-11-03 2025-11-17 2025-12-01 2025-12-15
Séance collective de sophrologie avec Cathy Couanon, praticienne diplômée.
Reprise le lundi 8 septembre 2025
Tarif 12€ Durée 1h15
Sur inscription 06 72 19 83 88
(2 lundis/mois) .
Rue des rochats Dojo Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 19 83 88 cathy.couanon@sophrologie-jura.com
