Séance Connaissance du Monde sur la Namibie Cinéma Galaxy Landerneau

Landerneau

Séance Connaissance du Monde sur la Namibie

Cinéma Galaxy 4 Allée du Bois Noir Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:30:00

fin : 2026-04-10 16:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Sur la route des Hereros.

Récemment indépendant en 1990, ce pays est une terre d’exploration et de voyage inoubliable notamment grâce aux réserves animalières où se côtoient lions, girafes, hippopotames, éléphants, singes,etc… Son patrimoine est essentiellement immatériel et appartient aux dépositaires de l’histoire du pays, notamment les peuples nomades qui l’ont habité, comme les Héréros, présents depuis le XVIe siècle. Ils sont l’âme de ce pays souvent vu comme une terre sauvage et inhabitée. .

Cinéma Galaxy 4 Allée du Bois Noir Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 9 75 61 93 43

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English : Séance Connaissance du Monde sur la Namibie

L’événement Séance Connaissance du Monde sur la Namibie Landerneau a été mis à jour le 2026-04-02 par OT LANDERNEAU DAOULAS