Séance Connaissance du Monde sur la Namibie Cinéma Galaxy Landerneau
Séance Connaissance du Monde sur la Namibie Cinéma Galaxy Landerneau vendredi 10 avril 2026.
Landerneau
Séance Connaissance du Monde sur la Namibie
Cinéma Galaxy 4 Allée du Bois Noir Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 14:30:00
fin : 2026-04-10 16:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Sur la route des Hereros.
Récemment indépendant en 1990, ce pays est une terre d’exploration et de voyage inoubliable notamment grâce aux réserves animalières où se côtoient lions, girafes, hippopotames, éléphants, singes,etc… Son patrimoine est essentiellement immatériel et appartient aux dépositaires de l’histoire du pays, notamment les peuples nomades qui l’ont habité, comme les Héréros, présents depuis le XVIe siècle. Ils sont l’âme de ce pays souvent vu comme une terre sauvage et inhabitée. .
Cinéma Galaxy 4 Allée du Bois Noir Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 9 75 61 93 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Séance Connaissance du Monde sur la Namibie
L’événement Séance Connaissance du Monde sur la Namibie Landerneau a été mis à jour le 2026-04-02 par OT LANDERNEAU DAOULAS
À voir aussi à Landerneau (Finistère)
- Carnaval de la Lune Étoilée Landerneau 9 avril 2026
- Concert PhoenyXLand Blackrock Irish Pub Landerneau 18 avril 2026
- Spectacle Eddy Le Quartier Centre Culturel Le Family Landerneau 19 avril 2026
- Stage Self défense 100% féminin Place Saint-Thomas Landerneau 26 avril 2026
- Les sermons de Marcel Pagnol Eglise Saint-Houardon Landerneau 1 mai 2026