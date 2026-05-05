Séance conte et mythologie, Espace d’Interprétation du Gallo-romain,

Séance conte et mythologie Samedi 23 mai, 16h00 Espace d’Interprétation du Gallo-romain Charente

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:45:00+02:00

Venez écouter les péripéthies de la vie d’Hermès, le de ce premier épisode. Séance dans le théâtre des Bouchauds. Apportez vos coussins. Repli dans l’espace d’interprétation en cas de mauvais temps.

A partir de 6 ans. Sur réservation. Gratuit

Espace d’Interprétation du Gallo-romain Les Bouchauds 16170 Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545218005 https://www.rouillac-tourisme.fr/ https://www.facebook.com/Office-de-Tourisme-du-Rouillacais-1947423745474486/ L’Espace d’Interprétation du Gallo-Romain permet une meilleure compréhension des ruines gallo-romaines grâce à une maquette, de nombreux plans et des panneaux explicatifs. Il vous donne toutes les clefs de lecture pour mieux comprendre votre visite. Les informations sont disponibles en anglais, néerlandais et allemand, via une brochure disponible à l’accueil. Gratuit

Venez écouter les péripéthies de la vie d’Hermès, le de ce premier épisode. Séance dans le théâtre des Bouchauds. Apportez vos coussins. Repli dans l’espace d’interprétation en cas de mauvais temps.

©OT Rouillac