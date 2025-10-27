Séance Cross Training Bassemberg

Séance Cross Training Bassemberg lundi 27 octobre 2025.

Séance Cross Training

Route Principale Bassemberg Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-10-27 18:30:00

fin : 2025-10-29 19:15:00

2025-10-27 2025-10-29 2025-11-03 2025-11-05 2025-11-10 2025-11-12 2025-11-17 2025-11-19 2025-11-24 2025-11-26 2025-12-01 2025-12-03 2025-12-08 2025-12-10

De manière ludique, dans un esprit de convivialité, une manière de pratiquer l’activité physique de façon simple et efficace.

Une pratique au poids du corps ou avec du petit matériel pour (ré)-apprendre à utiliser son corps dans l’espace, sans danger pour toutes et tous, quel que soit le niveau sportif et l’âge des participants.

Les exercices sont pensés et adaptés afin de préserver l’intégrité physique des pratiquants, débutants ou confirmés, c’est-à-dire leur permettre de se renforcer physiquement en accompagnant harmonieusement leur progression tout en limitant le risque de blessure.

Les mouvements pratiqués sont fonctionnels et correspondent à une préparation physique générale.

Le rééquilibrage de la chaîne musculaire est LE travail de base de la séance de cross-training. .

Route Principale Bassemberg 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 93 contact-aquavallees@valleedeville.fr

