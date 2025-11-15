Séance Danse bien-être et Voyage sonore Salle des Expositions Noves

Séance Danse bien-être et Voyage sonore

Samedi 15 novembre 2025 de 10h30 à 12h. Salle des Expositions Boulevard de la République Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-11-15 10:30:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

Séance Danse Bien-être

Dans un cadre bienveillant, laissez vous guider par vos mouvements, vos ressentis et les vibrations sonores pour lâcher prise, libérer le corps et les émotions, et apaiser le mental

Ces ateliers invitent à explorer librement la danse, s’ancrer, se recentrer, stimuler sa créativité et réactiver sa vitalité ✨ Ouverts à toutes et tous, même sans expérience .

Salle des Expositions Boulevard de la République Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 70 25 85 rythmes.alchimie@gmail.com

English :

Wellness Dance Session

German :

Tanzstunde Wohlbefinden

Italiano :

Sessione di danza del benessere

Espanol :

Sesión de baile Wellness

