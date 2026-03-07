Séance d’athlétisme Néville
Séance d’athlétisme Néville vendredi 17 avril 2026.
Séance d’athlétisme
Néville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17 11:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Le pôle Albâtre Sports et Loisirs vous propose une séance d’athlétisme de 10h à 11h30. Un moment sportif et convivial pour se dépenser, découvrir différentes disciplines et partager un temps dynamique en plein air.
Activité gratuite, sur réservation. .
Néville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com
