Séance d’athlétisme

Néville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-17 11:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Le pôle Albâtre Sports et Loisirs vous propose une séance d’athlétisme de 10h à 11h30. Un moment sportif et convivial pour se dépenser, découvrir différentes disciplines et partager un temps dynamique en plein air.

Activité gratuite, sur réservation. .

Néville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com

