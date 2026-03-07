Séance de biathlon Bosville
Séance de biathlon Bosville mardi 21 avril 2026.
Séance de biathlon
Parc de l’école Bosville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21 15:30:00
Date(s) :
2026-04-21
Participez à une initiation au biathlon de 14h à 15h30.
Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir le biathlon dans un cadre exceptionnel !
A partir de 10 ans.
Gratuit. Rendez-vous au parc de l’école de BOSVILLE.
Réservation obligatoire . .
Parc de l’école Bosville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Séance de biathlon
L’événement Séance de biathlon Bosville a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre