Séance de biathlon Bosville

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21 15:30:00

2026-04-21

Participez à une initiation au biathlon de 14h à 15h30.

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir le biathlon dans un cadre exceptionnel !

A partir de 10 ans.

Gratuit. Rendez-vous au parc de l’école de BOSVILLE.

Réservation obligatoire . .

Parc de l’école Bosville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com

