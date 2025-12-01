Séance de bien-être au musée d’archéologie Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans

Séance de bien-être au musée d’archéologie

Relaxation et bol sonore

Venez participer à une nouvelle expérience au musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt avec cette séance de relaxation imaginée en lien avec les collections archéologiques. Après une présentation d’objets issus de l’activité métallurgique, et notamment un chaudron gaulois vous découvrirez la composition des bols tibétains à partir de 7 métaux. La séance de relaxation au milieu des œuvres sera ensuite un moment privilégié pour décupler votre attention et s’approprier les collections muséales. .

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr

