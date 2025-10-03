Séance de bien-être au musée Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans

Séance de bien-être au musée

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-10-03 12:30:00

fin : 2025-10-03 13:30:00

2025-10-03

Participez à cette séance de relaxation imaginée en lien avec les collections archéologiques du musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt. Après une présentation d’objets issus de l’activité métallurgique, vous découvrirez la composition des bols tibétains. La séance de relaxation au milieu des œuvres sera ensuite un moment privilégié pour décupler votre attention !

Accessible à tout le monde. Matériel fourni. Prévoir une tenue décontractée. Sur inscription dans la limite des places disponibles. .

