Séance de Biodanza® Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux
Séance de Biodanza® Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux jeudi 3 juillet 2025.
Séance de Biodanza®
Rue du Parc Petite salle polyvalente Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-03 19:00:00
fin : 2025-07-16 21:00:00
Date(s) :
2025-07-03 2025-07-16 2025-08-28
Séance de Biodanza® pour adultes pratique d’expression corporelle, en musique, sur des styles de musiques variées (samba, jazz, etc). Exercices à 1, 2 ou plusieurs personnes. Objectifs bien-être, joie de vivre.
.
Rue du Parc Petite salle polyvalente Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 00 63 reliancesaintonge@gmail.com
English :
Biodanza® session for adults: practice of body expression, to a variety of musical styles (samba, jazz, etc.). Exercises for 1, 2 or more people. Goals: well-being, joie de vivre.
German :
Biodanza®-Sitzung für Erwachsene: Praxis des körperlichen Ausdrucks, mit Musik, zu verschiedenen Musikstilen (Samba, Jazz, etc.). Übungen mit 1, 2 oder mehreren Personen. Ziele: Wohlbefinden, Lebensfreude.
Italiano :
Sessione di Biodanza® per adulti: pratica dell’espressione corporea, su una varietà di stili musicali (samba, jazz, ecc.). Esercizi per 1, 2 o più persone. Obiettivi: benessere e gioia di vivere.
Espanol :
Sesión de Biodanza® para adultos: práctica de la expresión corporal, con diversos estilos musicales (samba, jazz, etc.). Ejercicios para 1, 2 o más personas. Objetivos: bienestar y alegría de vivir.
L’événement Séance de Biodanza® Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2025-06-29 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge