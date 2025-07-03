Séance de Biodanza® Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux

Séance de Biodanza® Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux jeudi 3 juillet 2025.

Séance de Biodanza®

Rue du Parc Petite salle polyvalente Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-07-03 19:00:00

fin : 2025-07-16 21:00:00

2025-07-03 2025-07-16 2025-08-28

Séance de Biodanza® pour adultes pratique d’expression corporelle, en musique, sur des styles de musiques variées (samba, jazz, etc). Exercices à 1, 2 ou plusieurs personnes. Objectifs bien-être, joie de vivre.

Rue du Parc Petite salle polyvalente Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 00 63 reliancesaintonge@gmail.com

English :

Biodanza® session for adults: practice of body expression, to a variety of musical styles (samba, jazz, etc.). Exercises for 1, 2 or more people. Goals: well-being, joie de vivre.

German :

Biodanza®-Sitzung für Erwachsene: Praxis des körperlichen Ausdrucks, mit Musik, zu verschiedenen Musikstilen (Samba, Jazz, etc.). Übungen mit 1, 2 oder mehreren Personen. Ziele: Wohlbefinden, Lebensfreude.

Italiano :

Sessione di Biodanza® per adulti: pratica dell’espressione corporea, su una varietà di stili musicali (samba, jazz, ecc.). Esercizi per 1, 2 o più persone. Obiettivi: benessere e gioia di vivere.

Espanol :

Sesión de Biodanza® para adultos: práctica de la expresión corporal, con diversos estilos musicales (samba, jazz, etc.). Ejercicios para 1, 2 o más personas. Objetivos: bienestar y alegría de vivir.

