Séance de casque en réalité virtuelle

Planétarium 17 Rue du Beauvais Mailly-le-Château Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 16:30:00

fin : 2025-12-20 17:30:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-27

Enfilez notre casque VR et préparez-vous à un voyage inoubliable !

À partir de 10 ans.

Venez explorer les confins de l’univers, marchez sur des planètes lointaines ou réalisez votre rêve de devenir astronaute ! L’astronomie n’a jamais été aussi proche et spectaculaire.

Thème Le monde de l’astronomie.

Durée de la séance 1 heure (incluant la préparation et l’installation des casques VR).

Max 6 personnes.

Uniquement sur réservation. .

Planétarium 17 Rue du Beauvais Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

