Séance de casque en réalité virtuelle
Planétarium 17 Rue du Beauvais Mailly-le-Château Yonne
Début : 2025-12-20 16:30:00
fin : 2025-12-20 17:30:00
Enfilez notre casque VR et préparez-vous à un voyage inoubliable !
À partir de 10 ans.
Venez explorer les confins de l’univers, marchez sur des planètes lointaines ou réalisez votre rêve de devenir astronaute ! L’astronomie n’a jamais été aussi proche et spectaculaire.
Thème Le monde de l’astronomie.
Durée de la séance 1 heure (incluant la préparation et l’installation des casques VR).
Max 6 personnes.
Uniquement sur réservation. .
Planétarium 17 Rue du Beauvais Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
