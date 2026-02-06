Séance de char à voile Saint-Palais-sur-Mer
Séance de char à voile Saint-Palais-sur-Mer lundi 16 février 2026.
Séance de char à voile
Plage de la grande côte Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-16
Plage de la grande côte.
.
Plage de la grande côte Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 28 10 centrenautiquenauzan@stpalaissurmer.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Grande côte beach.
L’événement Séance de char à voile Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-04 par Royan Atlantique