Séance de cinéma « 13 jours 13 nuits » Espace de la Brenne Sombernon

Séance de cinéma « 13 jours 13 nuits » Espace de la Brenne Sombernon vendredi 19 septembre 2025.

Séance de cinéma « 13 jours 13 nuits »

Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Sombernon Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 20:30:00

fin : 2025-09-19 23:00:00

Date(s) :

2025-09-19

Cinéma 19 septembre 2025 « 13 jours 13 nuits » Kaboul, 15 août 2021.

Alors que les troupes américaines s’apprêtent à quitter le territoire, les Talibans prennent d’assaut la capitale et s’emparent du pouvoir. Au milieu du chaos, des milliers d’afghans tentent de se réfugier dans le dernier lieu encore protégé l’Ambassade de France. Seuls, le commandant Mohamed Bida et ses hommes en assurent la sécurité. Pris au piège, il décide de négocier avec les Talibans. .

Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 33 40 01

English : Séance de cinéma « 13 jours 13 nuits »

German : Séance de cinéma « 13 jours 13 nuits »

Italiano :

Espanol :

L’événement Séance de cinéma « 13 jours 13 nuits » Sombernon a été mis à jour le 2025-09-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)