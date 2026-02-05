Séance de cinéma à Dordives Dordives
Séance de cinéma à Dordives Dordives mercredi 1 avril 2026.
Séance de cinéma à Dordives
Dordives Loiret
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 16:00:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Séance de cinéma à Dordives
Pour ce 1er avril, 3 films vous attendent avec le Cinémobile ! A 16 h Les légendaires le film , film d’animation de Guillaume Ivernel, 18h Le chant des forêts , un documentaire de Vincent Munier et à 20 h 30 Les enfants de la résistance , une aventure historique de Christophe Barratier. Bonne séance ! 7.5 .
Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Film show in Dordives
L’événement Séance de cinéma à Dordives Dordives a été mis à jour le 2026-02-05 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS