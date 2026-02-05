Séance de cinéma à Dordives Dordives

Séance de cinéma à Dordives

Pour ce 1er avril, 3 films vous attendent avec le Cinémobile ! A 16 h Les légendaires le film , film d’animation de Guillaume Ivernel, 18h Le chant des forêts , un documentaire de Vincent Munier et à 20 h 30 Les enfants de la résistance , une aventure historique de Christophe Barratier. Bonne séance ! 7.5 .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08

English :

Film show in Dordives

