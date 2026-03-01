Séance de cinéma à Ferrières Ferrières-en-Gâtinais
Séance de cinéma à Ferrières Ferrières-en-Gâtinais mercredi 25 mars 2026.
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-25 20:00:00
fin : 2026-03-25
2026-03-25
Découvrez ce film français réalisé par Jean-Paul Salomé, retraçant l’histoire vraie de Jan Bojarski, faux-monnayeur pendant la guerre. 7 .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 09 80 02 04
English :
Film show at Ferrières
