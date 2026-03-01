Séance de cinéma à Ferrières Ferrières-en-Gâtinais

Séance de cinéma à Ferrières

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2026-03-25 20:00:00

Séance de cinéma à Ferrières

Découvrez ce film français réalisé par Jean-Paul Salomé, retraçant l’histoire vraie de Jan Bojarski, faux-monnayeur pendant la guerre. 7 .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 09 80 02 04

English :

Film show at Ferrières

