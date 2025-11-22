Séance de cinéma Arco Aurec-sur-Loire
Séance de cinéma Arco Aurec-sur-Loire samedi 22 novembre 2025.
Séance de cinéma Arco
Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-22 16:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22 2025-11-23 2025-11-29 2025-12-07
Séance de cinéma Arco de Ugo Bienvenu. 1h29 min. Avec Swann Arlaud, Alma Jodorowsky, Margot Ringard Oldra. Animation, Aventure, Science Fiction.
À partir de 8 ans.
Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Arco film screening by Ugo Bienvenu. 1h29 min. With Swann Arlaud, Alma Jodorowsky, Margot Ringard Oldra. Animation, Adventure, Science Fiction.
Ages 8 and up.
German :
Filmvorführung Arco von Ugo Bienvenu. 1h29 min. Mit Swann Arlaud, Alma Jodorowsky, Margot Ringard Oldra. Animation, Abenteuer, Science Fiction.
Ab 8 Jahren.
Italiano :
Proiezione del film Arco di Ugo Bienvenu. 1h29 min. Con Swann Arlaud, Alma Jodorowsky, Margot Ringard Oldra. Animazione, avventura, fantascienza.
A partire dagli 8 anni.
Espanol :
Proyección de la película Arco de Ugo Bienvenu. 1h29 min. Con Swann Arlaud, Alma Jodorowsky, Margot Ringard Oldra. Animación, Aventura, Ciencia Ficción.
A partir de 8 años.
