Séance de cinéma Arco Aurec-sur-Loire

Séance de cinéma Arco

Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-22 16:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22 2025-11-23 2025-11-29 2025-12-07

Séance de cinéma Arco de Ugo Bienvenu. 1h29 min. Avec Swann Arlaud, Alma Jodorowsky, Margot Ringard Oldra. Animation, Aventure, Science Fiction.

À partir de 8 ans.

Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Arco film screening by Ugo Bienvenu. 1h29 min. With Swann Arlaud, Alma Jodorowsky, Margot Ringard Oldra. Animation, Adventure, Science Fiction.

Ages 8 and up.

German :

Filmvorführung Arco von Ugo Bienvenu. 1h29 min. Mit Swann Arlaud, Alma Jodorowsky, Margot Ringard Oldra. Animation, Abenteuer, Science Fiction.

Ab 8 Jahren.

Italiano :

Proiezione del film Arco di Ugo Bienvenu. 1h29 min. Con Swann Arlaud, Alma Jodorowsky, Margot Ringard Oldra. Animazione, avventura, fantascienza.

A partire dagli 8 anni.

Espanol :

Proyección de la película Arco de Ugo Bienvenu. 1h29 min. Con Swann Arlaud, Alma Jodorowsky, Margot Ringard Oldra. Animación, Aventura, Ciencia Ficción.

A partir de 8 años.

