Séance de cinéma Café du Nord Arnay-le-Duc

Café du Nord 12 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-09-23 20:30:00
fin : 2025-09-23 22:30:00
2025-09-23
Dans le cadre du festival « Coup de Conte » sur le thème « Amour, Désamour ». La médiathèque, le Café du Nord et les Tourneurs de Côte d’Or vous invite à (re)découvrir le film « L’Amour au présent » avec Andrew GARFIELD et Florence PUGH sorti en janvier 2025 (Une chef prometteur et un jeune divorcé voient leur vie changée à jamais lorsqu’une rencontre fortuite les réunit, dans une histoire d’amour profondément émouvante qui s’étend sur une décennie. .
Café du Nord 12 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 17 55 mediatheque@csarnayleduc.fr
