Séance de Cinéma au Carrefour de Dun Salle culturelle Dun-les-Places

Séance de Cinéma au Carrefour de Dun

Salle culturelle Rue du 26 juin Dun-les-Places Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-07-04 21:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-04-04 2026-05-02 2026-06-06 2026-07-04 2026-09-05 2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05

Séances 2026

Samedi 7 mars à 17h Sirät d’Oliver Laxe (2025) 1h55

Samedi 4 avril à 19h Jouer avec le feu de Delphine et Muriel Coulin (2025) 1h58

Samedi 2 mai à 19h En attendant Bo Jangles de Régis Roisard (2021) 2h

Samedi 6 juin à 19h Monsieur Aznavour de Grand Corps Malade et Medhi Idir (2024) 2h13

Samedi 4 juillet à 19h Le Fil de Daniel Auteuil (2024) 1h55

Samedi 5 septembre à 19h Louise Violet d’Eric Besnard(2024) 1h48

Samedi 3 octobre à 19h La femme qui en savait trop de Nader Saeivar (2024) 1h40

Samedi 7 novembre à 17h Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott (2025) 1h42

Samedi 5 décembre à 17h Ange de Tony Gatlif (2025) 1h37 .

Salle culturelle Rue du 26 juin Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 22 76 09 carrefourdedun@gmail.com

