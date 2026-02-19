Séance de Cinéma au Carrefour de Dun Salle culturelle Dun-les-Places
Salle culturelle Rue du 26 juin Dun-les-Places Nièvre
Tarif : – – EUR
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-07-04 21:00:00
2026-03-07 2026-04-04 2026-05-02 2026-06-06 2026-07-04 2026-09-05 2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05
Séances 2026
Samedi 7 mars à 17h Sirät d’Oliver Laxe (2025) 1h55
Samedi 4 avril à 19h Jouer avec le feu de Delphine et Muriel Coulin (2025) 1h58
Samedi 2 mai à 19h En attendant Bo Jangles de Régis Roisard (2021) 2h
Samedi 6 juin à 19h Monsieur Aznavour de Grand Corps Malade et Medhi Idir (2024) 2h13
Samedi 4 juillet à 19h Le Fil de Daniel Auteuil (2024) 1h55
Samedi 5 septembre à 19h Louise Violet d’Eric Besnard(2024) 1h48
Samedi 3 octobre à 19h La femme qui en savait trop de Nader Saeivar (2024) 1h40
Samedi 7 novembre à 17h Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott (2025) 1h42
Samedi 5 décembre à 17h Ange de Tony Gatlif (2025) 1h37 .
Salle culturelle Rue du 26 juin Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 22 76 09 carrefourdedun@gmail.com
