Séance de cinéma C’était mieux demain Aurec-sur-Loire

Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date :
Début : 2025-11-19 20:00:00
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19 2025-11-22
Séance de cinéma C’était mieux demain de Vinciane Millereau. 1h43 min. Avec Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne. Comédie.
Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
C’était mieux demain film screening by Vinciane Millereau. 1h43 min. With Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne. Comedy.
German :
Filmvorführung C’était mieux demain von Vinciane Millereau. 1h43 min. Mit Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne. Komödie.
Italiano :
Proiezione del film C’était mieux demain di Vinciane Millereau. 1h43 min. Con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne. Commedia.
Espanol :
Proyección de la película C’était mieux demain de Vinciane Millereau. 1h43 min. Con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne. Comedia.
