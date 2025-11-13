Séance de cinéma C’était mieux demain La Coquille

Séance de cinéma C’était mieux demain

Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel, et leurs deux enfants, coulent des jours heureux dans l’insouciance des années 1950. Soudainement propulsés en 2025, le couple découvre un monde moderne à l’opposé de celui qu’ils connaissent. Pour Hélène, qui a toujours vécu comme il se doit dans l’ombre de l’époux, c’est une révolution. Mais, pour Michel, qui voit ses privilèges d’Homme voler en éclat, c’est un cataclysme. Entre vent nouveau et parfum d’antan, ce voyage dans le temps ne sera pas de tout repos. .

English : Séance de cinéma C’était mieux demain

In a small French town, Hélène, Michel and their two children enjoy the carefree days of the 1950s. Suddenly propelled into the year 2025, the couple discover a modern world in stark contrast to the one they know.

German : Séance de cinéma C’était mieux demain

Hélène, Michel und ihre beiden Kinder verbringen in einem kleinen französischen Dorf glückliche Tage in der Unbeschwertheit der 1950er Jahre. Als das Paar plötzlich ins Jahr 2025 versetzt wird, entdeckt es eine moderne Welt, die das genaue Gegenteil von dem ist, was sie kennen.

Italiano :

In una piccola città francese, Hélène, Michel e i loro due figli si godono la spensieratezza degli anni Cinquanta. Improvvisamente proiettati nel 2025, la coppia scopre un mondo moderno che è l’esatto contrario di quello che conoscono.

Espanol : Séance de cinéma C’était mieux demain

En un pequeño pueblo francés, Hélène, Michel y sus dos hijos disfrutan de la despreocupación de los años cincuenta. De repente, en 2025, la pareja descubre un mundo moderno totalmente opuesto al que conocían.

