Séance de cinéma Chers parents

53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 21:55:00

Date(s) :

2026-03-27

Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime. .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com

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English :

L’événement Séance de cinéma Chers parents Villé a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé