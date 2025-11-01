Séance de cinéma Chien 51

Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-01 2025-11-02 2025-11-03 2025-11-11

Séance de cinéma Chiens 51 de Cédric Jimenez. Avec Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel. 1h46 min. Policier, Science fiction, Thriller.

Tout public avec avertissement.

.

Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Film screening of Chiens 51 by Cédric Jimenez. With Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel. 1h46 min. Thriller, Science fiction.

All audiences with warning.

German :

Filmvorführung Chiens 51 von Cédric Jimenez. Mit Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel. 1h46 min. Krimi, Science Fiction, Thriller.

Alle Zuschauer mit Vorwarnung.

Italiano :

Proiezione del film Chiens 51 di Cédric Jimenez. Con Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel. 1h46 min. Thriller, fantascienza.

Per tutti i pubblici con avvertimento.

Espanol :

Proyección de la película Chiens 51 de Cédric Jimenez. Con Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel. 1h46 min. Thriller, Ciencia ficción.

Advertencia para todos los públicos.

L’événement Séance de cinéma Chien 51 Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Loire Semène