Séance de cinéma Ciné mômes Cinéma La Bobine Quimperlé

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-22 11:30:00

Ciné mômes projection proposée par Chlorofilm

Animation, de Alex Bain, Andy Martin, France, 0h41

A partir de 3 ans

Le petit poisson qui racontait des histoires… Timioche, un petit poisson toujours en retard, adore inventer des excuses, souvent plus grosses que lui ! Jusqu’au jour où une mésaventure lui arrive vraiment…

Timioche, jeune poisson, doux garnement, plein d’imagination, coloré et vif évolue dans un monde sous-marin recréé en animation 3D qui nous émerveille tout autant que son bestiaire des profondeurs. Le récit de Timioche est complété de trois courts métrages tout aussi aquatiques. Le programme fait la part belle à l’amitié et la solidarité, et cache même un petit bijou russe en papier découpé, Petit Poisson. Entre douceur et humour, Timioche régalera petits et grands !

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 04 57

