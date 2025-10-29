Séance de cinéma Ciné Mômes Cinéma La Bobine Quimperlé

Début : 2025-10-29 10:30:00

fin : 2025-10-29 11:45:00

Film Animation de Ugo Bienvenu, France, 2025, 1h25 (à partir de 8 ans)

En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui.

Ugo Bienvenu réalisateur prolifique de clips et de courts métrages, auteur et illustrateur de bandes dessinées a vu son film Sélectionné au Festival de Cannes 2025, primé à celui d’Annecy 2025 (Cristal du long métrage).

Film d’animation en 2D, ce récit de science-fiction réalisé à partir de dessins faits à la main, est un grand film d’aventures à hauteur d’enfant et procure un réel émerveillement. Il propose (une fois n’est pas coutume) une vision optimiste du futur et, en miroir, une réflexion sur notre époque. .

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 04 57

