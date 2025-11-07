Séance de cinéma Classe moyenne Aurec-sur-Loire

Séance de cinéma Classe moyenne

Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

moins de 20 ans et étudiants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 14:30:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09

Séance de cinéma Classe moyenne de Anthony Cordier. Avec Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia. 1h35 min. Comédie.

.

Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Movie screening of Classe moyenne by Anthony Cordier. With Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia. 1h35 min. Comedy.

German :

Filmvorführung Classe moyenne von Anthony Cordier. Mit Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia. 1h35 min. Komödie.

Italiano :

Proiezione del film Classe moyenne di Anthony Cordier. Con Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia. 1h35 min. Commedia.

Espanol :

Proyección de la película Classe moyenne de Anthony Cordier. Con Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia. 1h35 min. Comedia.

