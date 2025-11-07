Séance de cinéma Classe moyenne Aurec-sur-Loire
Séance de cinéma Classe moyenne Aurec-sur-Loire vendredi 7 novembre 2025.
Séance de cinéma Classe moyenne
Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
moins de 20 ans et étudiants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 14:30:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09
Séance de cinéma Classe moyenne de Anthony Cordier. Avec Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia. 1h35 min. Comédie.
.
Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Movie screening of Classe moyenne by Anthony Cordier. With Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia. 1h35 min. Comedy.
German :
Filmvorführung Classe moyenne von Anthony Cordier. Mit Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia. 1h35 min. Komödie.
Italiano :
Proiezione del film Classe moyenne di Anthony Cordier. Con Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia. 1h35 min. Commedia.
Espanol :
Proyección de la película Classe moyenne de Anthony Cordier. Con Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia. 1h35 min. Comedia.
L’événement Séance de cinéma Classe moyenne Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Loire Semène