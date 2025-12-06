Séance de cinéma comme autrefois au Vox Les aventures de Robin des bois Route de Saint-Savin Saint-Christoly-de-Blaye

Route de Saint-Savin Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Les Aventures de Robin des Bois (1938) est un grand classique du cinéma français qui ravira les petits et les grands !

Ce film réalisé par Michael Curtis réunit l’un des duos les plus emblématiques du cinéma de l’époque Errol Flynn et Olivia de Havilland.

Cinéma comme autrefois est une soirée hommage au cinéma d’antan, en écho à l’histoire du Vox, première salle de cinéma de la Haute Gironde dans les années 1950. En première partie, des documentaires et des publicités d’époque seront diffusés.

Tout public .

Route de Saint-Savin Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 50 40

