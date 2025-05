Séance de cinéma « Comment devenir riche (grâce à sa grand-mère) » en VOST – Aurec-sur-Loire, 28 mai 2025 07:00, Aurec-sur-Loire.

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

moins de 20 ans et étudiants

Début : 2025-05-28

fin : 2025-05-31

2025-05-28

2025-05-31

2025-06-09

Séance « Comment devenir riche (grâce à sa grand-mère) en version originale sous-titrée de Pat Boonnitipat. Avec Putthipong Assaratanakul, Usha Seamkhum, Tonawan Tantivejakul.

Durée 2h05. Comédie, drame.

.

Aurecinéma

Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

How to get rich (thanks to your grandmother) in original version with subtitles by Pat Boonnitipat. With Putthipong Assaratanakul, Usha Seamkhum, Tonawan Tantivejakul.

Running time: 2:05 hrs. Comedy, drama.

German :

Filmvorführung « Wie man reich wird (dank seiner Großmutter) » in Originalversion mit Untertiteln von Pat Boonnitipat. Mit Putthipong Assaratanakul, Usha Seamkhum, Tonawan Tantivejakul.

Dauer: 2 Stunden und 5 Minuten. Komödie, Drama.

Italiano :

Come diventare ricchi (grazie alla nonna) in versione originale con sottotitoli di Pat Boonnitipat. Con Putthipong Assaratanakul, Usha Seamkhum, Tonawan Tantivejakul.

Durata: 2h05. Commedia, dramma.

Espanol :

Cómo hacerse rico (gracias a tu abuela) en versión original subtitulada por Pat Boonnitipat. Con Putthipong Assaratanakul, Usha Seamkhum, Tonawan Tantivejakul.

Duración: 2h05. Comedia, drama.

