Informations pratiques

Sombernon

Séance de cinéma « de la Comédie-Française »

Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Sombernon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Cinéma 18 septembre 2026 « de la Comédie-Française » à 20h30

Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu : retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation. .

Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 33 40 01

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English : Séance de cinéma « de la Comédie-Française »

L’événement Séance de cinéma « de la Comédie-Française » Sombernon a été mis à jour le 2026-09-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)